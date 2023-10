Tragická nehoda u Bernartic: Muž nehodu nepřežil, ženu do nemocnice transportoval vrtulník

Při srážce nákladního a osobního auta u Bernartic na Písecku zemřel v úterý večer člověk. Nehoda se stala na silnici I/29, která spojuje Písek a Tábor. Vážně zraněnou ženu na plicní ventilaci přepravili záchranáři do nemocnice vrtulníkem. Cesta byla kvůli nehodě neprůjezdná.

K nehodě došlo kolem osmé hodiny večer na silnici I/29, která spojuje Písek s Táborem. Ke srážce osobního auta s nákladním vyjelo několik jednotek hasičů, záchranáři a vzlétl také vrtulník.

„V osobním autě zůstaly zaklíněné dvě osoby. Zasahují profesionální hasiči ze stanic Písek a Milevsko,“ popsali v krátkosti jihočeští hasiči. Mluvčí záchranářů Zuzana Fajtlová pak dodala, že nehodu nepřežil řidič osobáku.

„Žena zůstala ve voze zaklíněna a po jejím vyproštění bylo nutné poskytnout jí akutní přednemocniční péči,“ dodala Fajtlová s tím, že ženu museli napojit na plicní ventilaci, umístit do vakuové matrace a přeložit do vrtulníku. Posádka ji pak s těžkými mnohočetnými poraněními letecky přepravila do nemocnice v Českých Budějovicích.