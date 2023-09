Řidič sjel v Táboře do řeky: Zachránili ho policisté, po resuscitaci skončil v kritickém stavu

Červená felicie sjela v pondělí odpoledne do řeky Lužnice v Táboře. Auto se ihned začalo potápět i s řidičem uvězněným uvnitř. Život mu zachránili policisté Jan s Michalem, kteří skočili do vody a muže z auta společně s hasiči vytáhli. V kritickém stavu skončil v nemocnici, kde bojuje o život.

Zhruba v půl jedenácté odpoledne vyjížděla hlídka policistů do Nábřežní ulice v Táboře. Řidič, který se svou felicií vyjížděl z garáže, nezastavil a sjel do řeky Lužnice. Uvnitř ale zůstal a nemohl se dostat ven. Policisté Jan Suda s kolegou Michalem Žilkou po příjezdu k nehodě ani chvíli neváhali a pro řidiče do vody skočili.

„Vozidlo již bylo celé pod vodou, situace byla vážná, nebylo na co čekat. Oba policisté okamžitě skočili v oblečení do řeky, našli vozidlo a označili místo nálezu. V tu chvíli již dorazila i jednotka Hasičského záchranného sboru Tábor. Policisté společně s hasiči vyprostili muže z potopeného vozidla a předali ho do péče záchranářům,“ popsala mluvčí policie Lenka Pokorná.

Video Řidič sjel s autem v Táboře do řeky. Po vytažení ho museli resuscitovat, v kritickém stavu skončil v nemocnici. - Policie ČR Video se připravuje ...

Záchranáři podle jejich mluvčí Zuzany Fajtlové na místo vyslali dvě posádky. U muže došlo po tonutí k selhání životních funkcí a musel být přímo na místě resuscitován. „Záchranáři se jej pokoušeli oživovat všemi dostupnými prostředky přednemocniční resuscitační péče a srdeční aktivita se jim podařila obnovit. Napojen na umělou plicní ventilaci a v kritickém stavu byl následně převezen do českobudějovické nemocnice,“ dodala mluvčí.

Hasiči na místě pak zajistili auto ve vodě a položili norné stěny kvůli úniku nebezpečných látek. „Krátce po 13. hodině velitel zásahu nahlásil, že auto je z vody vytažené a ropné látky zachyceny sorbentem,“ dodali hasiči. Policisté se zároveň zabývají tím, proč řidič sjel s autem do vody.