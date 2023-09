Drama na motokrosových závodech: Motocyklista vletěl do diváků! Čtyři děti utrpěly zranění

Záchranáři v neděli 3. září zasahovali na motokrosových závodech ve slovenské obci Žaškov. Do diváků tam zatím z neznámých příčin vletěl jeden ze závodících motocyklistů. Čtyři děti utrpěly zranění a desetiletou holčičku musel do nemocnice transportovat vrtulník!

Motokrosové závody se konaly v neděli 3. září v obci Žaškov v okrese Dolný Kubín. Závod přilákal mnoho diváků, kteří postávali u tratě. A přihlížely i děti. Zničehonic ale do hloučku diváků vletěl jeden ze závodníků. Jak uvádí slovenská televize TV JOJ, incident se stal po poledni. Při nehodě se zranily čtyři děti a na místě musel zasahovat i záchranářský vrtulník.

„Posádka leteckých záchranářů si na místě převzala do své péče desetiletou dívku s vážnějším úrazem hrudníku ve stabilizovaném stavu, která byla letecky převezená do Dětské fakultní nemocnice v Banské Bystrici,“ uvedla pro výše zmíněnou televizi mluvčí Zuzana Hopjaková.

Pro slovenský deník Nový Čas promluvil svědek, který popsal, co se na místě stalo. „Byly to závody juniorů. Jeden nezvládl řízení a vletěl do lidí. Byla tam máma s asi desetiletým synem a ještě u nich stály tři přibližně stejně staré děti,“ řekl s tím, že mámu se synem transportovali s lehčími zraněními do nemocnice. Případem se již zabývá policie.