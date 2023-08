Nejspíš nejkurióznější letošní dopravní nehodu na Brněnsku obstarali šofér (32) osobáku a sršeň. Hmyz vlétl oknem do vozu ve chvíli, kdy řidič vjel do táhlé zatáčky mezi Rosicemi a Zastávkou. Chtěl bodavého „spolucestujícího" odehnat, jenže to skončilo průšvihem.

„Muž se polekal a snažil se sršně odehnat, jenže ztratil kontrolu nad vozidlem,“ řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová. Neovladatelný volkswagen překonal násep a „uvelebil“ se mezi kolejemi na železniční trati.

Řidič vyvázl nezraněný a doknce i bez žihadla, na autě je však několikatisícová škoda. Frekventovaná trať zůstala kvůli vyšetřování a odtažení osobáku hodinu a půl uzavřená.

Obecně platí, že řidič by měl vyhodnotit vzniklou situaci, aby neohrozil sebe i další účastníky v provozu. „Určitě by neměl kolem sebe mávat rukama a co nejdřív bezpečně zastavit,“ zdůraznila policistka.

Odborníci potvrzují, že při setkání se zbloudilými sršni je nutné nepanikařit a nedělat prudké pohyby. Přestože sršní bodnutí je bolestivější než vosí, ve skutečnosti obsahuje až 50 krát méně jedu než to vosí.

Linka 155

Sršní bodnutí se může změnit ve velký problém ve chvíli, kdy je jeho obětí malé dítě, starší člověk nebo alergik. Obzvlášť nebezpečné je bodnutí do obličeje, hlavy nebo do krku, a to i u jinak zdravého jedince. Je nezbytné okamžitě volat linku záchranářů 155 a do příjezdu lékařů postižené místo důkladně ledovat, aby se zpomalil rozvoj otoku.

