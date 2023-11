Jan se zabil při vysněném výstupu v Himalájích: Smutný objev kamarádů!

Nepálská hora Čolace je vysoká 6440 metrů a výstup na ni je velmi náročný. Několik Čechů se před nedávnem rozhodlo vrchol zdolat. To se povedlo Zdeňku Hákovi a Radoslavu Grohovi, kteří vytvořili na Čolace průkopnickou trasu a zapsali se do dějin. Horolezci cestu věnovali svému pětačtyřicetiletému kamarádovi Janu R., který koncem října během expedice nešťastnou náhodou zemřel.

Pětačtyřicetiletý horolezec a milovník hor Jan R. z jižní Moravy se na konci srpna nechal kamarádem Zdeňkem Hákem zlákat k cestě na nepálskou horu Čolace. Takovou výzvu si nechtěl nechat horský nadšenec uniknout, ale na náročnou expedici neměl dostatek financí. Skrze platformu Hithit se Janovi nakonec za krátkou dobu podařilo vybrat potřebných 100 tisíc korun, a cesta tak mohla začít. „Po chvilce přemlouvání mi kámoš Béra půjčí na cestu jeho dron. Takže záběry budou i ze vzduchu,“ radoval se před časem horolezec.

Výstup na Čolace započali Češi v údolí Khumbu. Aby se aklimatizovali, podnikli Zdeněk, Radoslav i Jan přípravné výstupy a skončili v táboře Lobuche. V dalších dnech se snažili zdolat běžnou cestu, kudy se na Čolace stoupá. V tu chvíli ale došlo k ohromné tragédii. Janovi zřejmě v průsmyku Cho La podjela noha a horolezec po pádu zemřel.

Jeho kamarádi byli z tragédie v naprostém šoku. Tušili ale, že by Jan chtěl, aby svoji cestu na vrchol dokončili. To se jim skutečně povedlo na začátku listopadu, když na Čolace vylezli novou cestou na panenské západní stěně. „Nakonec se nám podařilo dosáhnout vrcholového hřebene po asi 14 hodinách lezení výhradně po ledu. Stěna nám navíc nikde neumožňovala bezpečně bivakovat. Sklon ledu se pohyboval od 60 do 90 stupňů,“ svěřili se horolezci.

Při sestupu Zdeněk s Radoslavem mysleli stále na padlého kamaráda. V terénu neustále pátrali po kameře, kterou si Jan na bral na výstup na Čolace s sebou. Vytrvalost, s jakou horolezci hledali, byla obdivuhodná. Nakonec se jim kameru skutečně podařilo najít. Na místě uskutečnili vzpomínkový obřad k uctění Janovy památky. Nalezenou kameru předali Zdeněk s Radoslavem po návratu do Česka rodině zesnulého horolezce.

Zpráva o Janově smrti všechny blízké a kamarády zasáhla. „Na něho se nedá zapomenout. Byl to prostě borec,“ vyjádřil se k Janově skonu na sociálních sítích známý Josef. Rodina se s pětačtyřicetiletým Janem naposledy rozloučila v pátek 17. listopadu.