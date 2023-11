Jaroslava (72) má nemoc plic. Zdraví škodí i znečištěné ovzduší. Kde je nejhůř?

Jaroslava (72) už 40 let bojuje s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) Přiznává, že byla kuřačka a dva roky poté, co přestala kouřit, se u ní objevila dušnost. Lékaři ji deset léčili v domnění, že má astma. Nyní je na tom Jaroslava lépe, i když dodává, že musí chodit velmi pomalu, protože se zadýchává. Jak upozorňují lékaři, v Česku má negativní dopad na zdraví plic užívání nikotinových výrobků, ale také znečištěné ovzduší. Kde je v Česku nejhorší vzduch?

Jaroslava o sobě říká, že nebyla nijak vášnivou kuřačkou. Ve 40 letech přestala kouřit a dva roky na to se u ní objevila velká dušnost a únava. „Také mě hodně trápil kašel. Lékaři mi neustále říkali, že mám zřejmě astma. Trvalo deset let, než mi konečně přišli na to, co mi skutečně je,“ uvedla Jaroslava.

Nyní už 40 let bojuje s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). „Nejhorší je dušnost a únava, že nezvládáte to, co jste dříve zvládali. Kdo nezažil, tak si to nedokáže představit,“ vypráví Jaroslava s tím, že i vyjít malý kopeček, což se předtím zdálo naprosto přirozené, jí dělá problém.

„Chodím pomalu, většinou to maskuji tím, že se rozhlížím po okolí. Kdyby mě chtěl někdo zavraždit, neuteču mu,“ říká s trochou nadsázky paní Jaroslava a dodává: „Navíc člověk nabere nějaká ta kila navíc, protože i sebemenší pohyb u vás vyvolá dýchavičnost. Kdysi jsem měla problém se i utřít ručníkem, aniž bych se nezadýchala.“

Paní Jaroslava nyní užívá léky a pomáhá jí cvičení jógy.

Lékařka: Zdravé kouření neexistuje

Pokud kouříte nebo užíváte jiné nikotinové výrobky, jako třeba elektronické cigarety, zahřívaný tabák, nebo sáčky, koledujete si o plicní nemoc. Jak řekla předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP Martina Koziar Vašáková: „Neexistuje takzvané zdravé kouření. Nikotin nemá žádnou bezpečnou dávku, kterou byste mohli užívat.“

„U jednoho z pěti kuřáků se postupem času vyvine CHOPN, kouření z více než 70 % způsobuje rakovinu plic. Kuřáci často přecházejí na náhrady klasických cigaret s představou, že jsou šetrnější, ale opak je pravdou. Hladina nikotinu není v těchto produktech nijak regulována, a lidé tak do sebe dostávají vysoké koncentrace jedu,“ vysvětluje prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková.

„Nikotinové výrobky nové generace se těší velké popularitě především u mladé generace a my se pak setkáváme se zkolabovanými dětmi, které se nikotinem předávkovaly. Roste nám tady generace závislých, a to na droze, která je českou společností, na rozdíl například od heroinu, tolerována. Škodlivostí si však nikotin s tvrdými drogami nijak nezadá.“ dodává Koziar Vašáková.

Nulová restrikce ze strany státu

Předsedkyně plicních lékařů upozorňuje, že líbivé obaly a příchutě společně s takřka nulovou restrikcí ze strany státu šíření nikotinových náhražek mezi veřejností jenom podporují. „Lidé si dávají elektronické cigarety jako dárky k Vánocům, z inhalace náhražek tabáku se stává norma. Sice do sebe nedostávají spaliny jako u klasických cigaret, ale inhalují nikotin ve velkých dávkách, nemluvě o dalších toxických příměsích, jejichž dopad na zdraví teprve zkoumáme. Už nyní existuje skupina nemocí způsobených inhalací toxické látky – nikotinu,“ dodává prof. Koziar Vašáková.

Z Národního výzkumu užívání tabáku a alkoholu v ČR z roku 2022 vyplývá, že popularita zahřívaného tabáku roste, především u mladších. Zatímco před čtyřmi lety užívalo produkty na principu zahřívaného tabáku 3,2 % populace, minulý rok už to bylo téměř 7 %.

Přibližně tři čtvrtiny těch, co přijdou do ordinace plicní lékařky MUDr. Ivany Čierné Peterové, kouří. „Asi 10 % příchozích užívá nikotinové náhražky,“ říká prim. Čierná Peterová, předsedkyně Sekce ambulantních pneumologů. Jednou z nejzávažnějších nemocí spojených s kouřením cigaret je podle odbornice rakovina plic. Tu se lékaři snaží včas odhalovat pomocí screeningu, včasný záchyt zvyšuje podle nich naději na uzdravení. Program je určený lidem mezi 55 a 74 lety, kteří kouřili nebo kouří 20 let asi 20 cigaret denně, nebo deset let kolem 40 cigaret za den.

Negativní dopad znečištěného ovzduší

Pokud žijete na Šumavě, nikdy v životě jste nezvali do úst cigaretu a nepracovali jste v zaprášeném provozu, máte s velkou pravděpodobností zdravé plíce. Zbytek Čechů už tuto jistotu nemá.

„Lidé se často starají, co jí a pijí, ale měli by se také starat o to, jaký vzduch dýchají,“ řekl Blesk Zprávám vědecký sekretář České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP Vladimír Koblížek

Podle pneumologů celoročně splňuje normy pro čistý vzduch pouze Šumava a okrajové hornaté části několika menších krajů jako Zlínsko či Karlovarsko. Většina území České republiky je však více či méně znečištěná.

Kde je nejhůře?

„Nejhorší situace je na severní Moravě a v oblasti velkých měst, kde je velká tranzitní doprava, čili Brno, Praha, situace není příznaivá v různých oblastech severních Čech. Tam ale to znečištění není tak těžké jako v oblasti severní Moravy a i v části některých průmyslových podniků, čili např. oblast Přerova, či oblast Trutnova,“ přibližuje Koblížek ty nejznečištěnější místa v Česku.

Problém mohou mít i lidé, kteří žijí poblíž frekventovaných silnic, poblíž staveb, továren, pokud však žijete poblíž parku, i ve velkém městě, máte výhodu.

Podle lékaře je prokázané, že lidem, kteří žijí ve špatném ovzduší, se může rozvinout například chronická obstrukční plicní choroba, roste i riziko rakoviny prsu nebo předčasného porodu. „Nejzranitelnější jsou v tomto ohledu těhotné ženy a malé děti, které jsou ve vývoji. Vyvíjí se jejich plíce, dozrávají plicní sklípky, a pokud vdechují špatný vzduch, mohou mít v budoucnu problém“, říká Koblížek.

Jak se vyhnout špatnému ovzduší?

Podle odborníka by lidé měli sledovat kvalitu ovzduší na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.

„Nutno říci, že ovzduší v Česku se zlepšuje. Navíc v každé lokalitě, tedy i např. v Praze jsou chvíle, kdy je vzduch čistý. Pokud si chcete tedy zaběhat, je dobré běhat časně z rána, kdy ještě nezačal ranní provoz, kolem oběda a večer. Navíc je dobré běhat dál od frekventovaných silnic, “ radí lékař lidem, jak se vyhnout špatnému ovzduší.

Světová zdravotnická organizace doporučuje od roku 2021, aby průměrná roční koncentrace drobného polétavého prachu nepřesáhla pět mikrogramů na metr krychlový a aby čtyřiadvacetihodinový průměr nepřesáhl 15 mikrogramů na metr krychlový.

I letos na podzim si lidé mohou nechat zkontrolovat stav svých plic s pomocí spirometrického měření. Měření se budou konat 22. listopadu v Obchodním centru Letňany v Praze, 23. listopadu na Klinice plicních nemocí a TBC ve Fakultní nemocnici Olomouc nebo tentýž den na Klinice nemocí plicních a TBC ve Fakultní nemocnici Brno. Na 15. listopadu připadá Světový den chronické obstrukční plicní nemoci. K jeho příležitosti pořádá Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) Den pro zdravé plíce, který se bude konat 24. listopadu v Lékařském domě v Praze.