Koronavirus ONLINE: Zmatek s dodávkami vakcín. Blatný slibuje plné obnovení za týdny

Vedení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) se o přednostním očkování ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeňka Kabátka dozvědělo z médií, v nemocničním objednávkovém systému nebyl. ČTK to dnes řekl ředitel nemocnice Petr Arenberger. Nemocnice věc prověřuje. Kabátek za to, že se nechal ve FNKV očkovat, i když nepatří do prioritní skupiny, sklidil kritiku. Kabátek argumentoval tím, že nechtěl ohrozit zdravotníky, se kterými se setkává.

„Pan ředitel Kabátek u nás v objednávkovém systému zanesen není. Zatím všechno prověřujeme,“ řekl ČTK Arenberger.