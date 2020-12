Koronavirus ONLINE: Zaorálek zmínil vězení pro neukázněné hospodské. A další nákaza u Trumpa

Švýcarská vláda chce zavést kvůli vysokému počtu nakažených koronavirem další přísná opatření. Zakázat hodlá od soboty všechny veřejné akce s výjimkou bohoslužeb a parlamentních schůzí, informoval server 20minuten. Zpřísněná opatření mají platit až do 20. ledna, na Vánoce a Silvestra budou ale volnější. Lyžařská střediska zůstávají dál otevřená, i to by se ale ještě mohlo změnit.