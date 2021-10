Koronavirus ONLINE: Za pátek v ČR přibylo nejvíc nakažených od května. Plní se i nemocnice

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci promluvil i o plánovaných opatřeních. „Bude tu nová vládní koalice a my jsme zahájili konzultace s jejími zástupci. Opatření konzultujeme společně, abychom našli konsensus. Bylo by špatně, abychom zavedli opatření, které bude nová vláda rušit, to by neprospělo dobré komunikaci,“ uvedl na okraj.

„Co bychom chtěli navrhnout a čekáme na stanovisko, je zkrácení platnosti testů, jak u PCR testů, tak u antigenních testů. Zaprvé, aby byly testy více průkazné, protože přeci jenom 7 dní u PCR testu a 3 dny u antigenu není úplně optimální,“ podotkl Vojtěch.

Na stole je i konec úhrady testů z veřejného zdravotního pojištění. „Dopad do systému je výrazný a je otázka, jestli v době, kdy tu máme naprosto dostupnou vakcinaci, která je plně hrazena z veřejného pojištění, je vůbec ospravedlnitelné, aby nadále byly testy, které jsou určeny pro cestování a nějaké další služby, hrazeny pojišťovnou,“ uvedl Vojtěch. Měsíčně stojí úhrada testů 2 miliardy korun.