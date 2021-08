Koronavirus ONLINE: Vojtěchův resort dostane miliardu korun navíc. A 3. dávka pro 30+ v Izraeli

Francouzský zdravotnický úřad HAS dnes vydal oficiální doporučení očkovat proti covidu-19 dodatečnou dávkou všechny lidi nad 65 let a zvlášť ohrožené skupiny obyvatel. Další kolo vakcinace, které by mělo posílit obranyschopnost proti nemoci, HAS navrhuje provést společně s očkováním proti sezonní chřipce na konci října. Přeočkování zatím nebude povinné, ale doporučené.

„Doplňková dávka se musí podat nejdříve šest měsíců po dokončeném prvním očkování,“ uvádí HAS. To znamená po dvou dávkách většiny vakcín nebo po jediné dávce v případě lidí, kteří nemoc prodělali. Po očkování jednodávkovým přípravkem od firmy Johnson & Johnson může podle HAS přijít dodatečná dávka už čtyři týdny po té první.