Koronavirus ONLINE: Vojtěch stav nouze nenavrhne. Prymula zmínil až 8000 nakažených denně

Světová zdravotnická organizace a její šéf Tedros Adhanom Ghebreyesus rozpoutali na sociálních sítích výzvu k nošení roušky. Lidé mají označovat další uživatele u svých fotografií ochranou úst a nosu. Mezi prvními se zapojují vědci právě ze Světové zdravotnické organizace.

I am joining @WHO & @DrTedros & @UNReliefChief in the #WearAMask challenge.



The simple act of wearing a mask helps stop the spread of #COVID19 while keeping you + your community safe. pic.twitter.com/88fSVjN3NF