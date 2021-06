Koronavirus ONLINE: Vojtěch řekl, jak si změnit termín 2. dávky. A konec testů v malých firmách

Žáci základních a středních škol by se měli po návratu do lavic mezi 1. až 9. září třikrát preventivně otestovat na covid-19. Testování hned první školní den by nemělo být pro školy povinné, budou ho asi moct odsunout na 2. září. Správa státních hmotných rezerv (SSHR) by pro ně měla nakoupit 4,2 milionu antigenních testů, které by mohly stát asi 210 milionů korun. Parametry testů by mělo ministerstvo zdravotnictví stanovit do 30. června. Pokud by se testováním na začátku září odhalila lokální ohniska nákazy, mohlo by se v něm pak pokračovat do konce září. Vyplývá to z materiálu, který dnes ministerstvo zdravotnictví (MZd) předloží vládě. Materiál má ČTK k dispozici.

Z aktuálních dat podle ministerstva vyplývá, že systém plošného testování letos na jaře přispěl ke zlepšení epidemie, takže je možné ho nyní nahradit cíleným testováním a trasováním. Přesto je možné očekávat, že kvůli zvýšenému pohybu lidí o prázdninách opět vzroste riziko zhoršení epidemie na podzim. Preventivní testování žáků po návratu do škol by mělo riziko snížit.