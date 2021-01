Koronavirus ONLINE: Vláda „žene“ Čechy z hor, omezila i setkávání. Utrum mají i trhy

„Skiareálům se musíme omluvit. Je pravda, že v minulých dnech jsme v nich vyvolávali naději. Nemohli jsme je pustit,“ omluvil se provozovatelům skiareálů vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

„Současně jim dnes neumíme říct, kdy by se mohly pustit. Nezáleží to na nás, záleží to na nás všech. Nedomníváme se, že by sezona byla ztracená, ale určitě nelze očekávat, že by se otevřely v průběhu příštího týdne,“ dodal Havlíček.

Pro veřejnost zůstanou nějakou dobu zavřené vleky a lanovky. „Z toho důvodu, že na sjezdovkách byl chaos, nedodržovala se hygienická pravidla,“ zdůvodnil nové nařízení vlády Havlíček na tiskové konferenci.

„Většina dodržuje pravidla, dodržuje je zodpovědně,“ řekl na adresu hotelů a penzionů vicepremiér Havlíček, který prý minulý týden s Hamáčkem absolvoval kontrolu několika podniků.

„Neuzavřeli jsme hotely a penziony pro obchodní cestující, kteří například pojednou do nějaké továrny, tak aby nemuseli být na podnikových ubytovnách nebo bytech,“ upřesnil vicepremiér, že na pracovní cesty lidé do hotelů jezdit mohou. „Nebude to pro jejich rodinné příslušníky,“ doplnil pravidlo Havlíček, podle kterého bude, jak už říkal Hamáček, nutné předložit potvrzení obchodní cesty od zaměstnavatele či osoby, která daného člověka vysílá. Podle Havlíčka není možné, pokud někdo vykazoval služební cestu, aby byl v hotelech s celou rodinou.

Autoškoly mohou fungovat jen za použití respirátorů FFP2.