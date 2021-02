Koronavirus ONLINE: Vláda projedná návrat školáků i delší nouzový stav. A Blatný asi narazí

Vláda se snaží sehnat podporu při prodlužování nouzového stavu. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) to na schůzce projednávají s šéfem hnutí STAN Vítem Rakušanem a s lídrem Pirátů Ivanem Bartošem. Komunisté návrh nepodpoří, tvrdí, že prodloužení nouzového stavu není potřeba, opatření se dají vydávat i bez něj.

Babiš se v Průhonicích snaží získat podporu opozice, upozornila televize Nova. Neprodloužit nouzový stav by podle něj bylo fatálním rozhodnutím. „Neumím si představit, že by někdo si vzal na zodpovědnost, aby neprodloužil nouzový stav,“ řekl premiér. Při neprodloužení podle něj nastane kolaps zdravotního systému. „Byla by to katastrofa,“ konstatoval.