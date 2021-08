Koronavirus ONLINE: Uznávání protilátek se dostalo až k Zemanovi. A změny u hygieniků

V Argentině bylo do dneška podáno na 32 milionů dávek vakcíny a dokončené očkování proti covidu-19 má zhruba sedm milionů lidí, což je 16 procent populace. Země využívá i další preparáty, například látku od společnosti Moderna. V zemi dnes začíná očkování lidí ve věku 12 až 17 let, kteří trpí nemocemi, kvůli kterým spadají do rizikových skupin.