Koronavirus ONLINE: Tajná dohoda o třetí dávce. A Vojtěch si došlápne na laboratoře

Zotavení globální ekonomiky z pandemie nemoci covid-19 způsobí, že růst emisí skleníkových plynů, které přispívají ke změnám klimatu, bude do dvou let na rekordu. Ve své zprávě to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

„Odhadujeme, že úplné a včasné zavedení doposud oznámených opatření k oživení ekonomiky způsobí růst emisí oxidu uhličitého v roce 2023 na rekordní úroveň a pak dál poroste,“ uvedla IEA.

Plánované výdaje na čistou energii představené vládami činí 380 miliard USD (8,3 bilionu Kč). To jsou pouhá dvě procenta celkovým finančních prostředků vyčleněných na stimulaci ekonomik v reakci na pandemii. Tato částka představuje asi třetinu toho, co je podle IEA potřeba, aby svět do poloviny tohoto století dosáhl čistých nulových emisí.