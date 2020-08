Koronavirus ONLINE: Slovinsko znovu zavádí pro Čechy karanténu. A Trump těsně unikl nákaze

Situaci v Maroku sledují i české cestovní kanceláře. Nyní je v zemi na severozápadě Afriky také velké teplo. Ve městě Marrákeš v následujících dnech teploty vystoupí až ke čtyřicítce, to je na evropské turisty příliš. „To prodloužení (nouzového stavu) o další měsíc nemá na český cestovní ruch zatím žádný vliv. Pokud by ovšem trval přes celý podzim, tak by to vliv mělo,“ zmiňuje pro Blesk Zprávy obavy Papež. Ročně do Maroka vyrazí asi 35 tisíc Čechů, jak to bude letos se ale podle místopředsedy nedá vůbec odhadnout.