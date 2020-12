Koronavirus ONLINE: PES dále roste, v koalici to vře a Česko čeká zpřísnění

„Je to nešťastně komunikované, ještě jak se to neustále upravovalo, tak nás to nedává to nejlepšího světla,“ hodnotí vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) kontroverzní zákaz prodeje kávy a čaje s sebou. „Byla to chyba vlády, ale nebylo to vedeno zlým úmyslem,“ dodal v pořadu Partie na FTV Prima. Byl by rád, kdyby nařízení zůstalo v platnosti. A přiznal, že je možné, že vláda bude v pondělí posuzovat postavení vánočních trhů.