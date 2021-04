Koronavirus ONLINE: Obchody v ČR otevřou nejpozději 3. května? A Babiš chce změnu u školek

Dodávka antigenních testů na covid-19, kterou dnes hasiči rozvážejí pro školy do krajů, by měla pokrýt potřebu testování žáků a učitelů do pátku 7. května. Testy pro období od pondělí 10. května se budou rozvážet opět v další dodávce. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.