Koronavirus ONLINE: Neočkované dovolenkáře čeká na Slovensku karanténa. A problém v Praze

Po létě se situace podle Prymuly může opět zhoršit. Mohli bychom pak opět potřebovat velkokapacitní centra, která se chtějí od září věnovat vlastním komerčním záměrům. Předpovídá také další pokles motivace Čechů nechat se očkovat. „Budeme muset více přesvědčovat, já osobně bych se přimlouval za to, abychom tady udělali nějakou vysvětlovací kampaň a řekli, co to přináší za benefity, protože já si myslím, že ty jsou tam jednoznačné, a zpochybňovat to očkování v tuto chvíli se nezdá racionální, máme tady dost argumentů na to, že to opravdu funguje,“ řekl v Epicentru.

Epidemiolog se vyjádřil i k povinnosti nechat se očkovat základními vakcínami, kterou podpořil. Očkování nad rámec včetně toho proti covidu by však podle něj povinná být neměla. „Očkování nad rámec bych povinná nedělal, vidíme poměrně velké otřesy v Polsku, když zveřejnily, že by to chtěli dělat povinně,“ vysvětlil.