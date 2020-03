„Onkologickým pacientům se snažíme poradit, aby se nezdržovali v místech, kde je velká koncentrace lidí, kde o to víc může být výskyt virového onemocnění, ale to je každý rok. V Česku zatím množství nakažených koronavirem není takové, abychom výjimečně museli zavádět nějaká opatření. Ohleduplní by měli být lidé, kteří se přibližují k onkologickému pacientovi, o kterém vědí, že je v léčbě, aby ve chvíli, kdy mají virózu, k němu nechodili a nenavštěvovali ho, proto jsme v tuto chvíli vyloučili návštěvy v nemocnici,“ řekla Blesk Zprávám MUDr. Jana Prausová, předsedkyně České onkologické společnosti a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

„Zároveň poučujeme pacienty, jak se mají chovat, ale nevymyká se to tomu běžnému pohledu v sezoně, kdy virová onemocnění jsou četná, tak nevidím důvod, abychom je intenzivněji varovali. Samozřejmě pacienti, u kterých probíhá léčba, určitě nepojedou do Itálie, a co se týče českého prostředí, tak bych jim nedoporučovala jezdit MHD, návštěvy kin a divadel po omezenou dobu, aby se zdrželi v okruhu lidí, kdy mohou ovlivnit, aby se k nim nemocní nepřibližovali,“ dodala přednostka.