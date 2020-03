Podporuje stát s hlídáním nařízené karantény udávání mezi sousedy nebo kolegy? Pro Blesk Zprávy to připustil bezpečnostní expert Andor Šándor. „Ano, apelovat na to, že ti lidé budou ohleduplní, budou chápat, že jejich svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého, to znamená nebudou tu karantému narušovat, je správné. Otázka je, do jaké míry to budou ti lidé v karanténě zvládat, např. pokud žijou sami a mají psa, kdo ho bude venčit?“ zamyslel se Šándor.

„Jedna věc je nařídit a stát asi jiné možnosti příliš nemá, a na druhou stranu taková ta snaha povzbudit v lidech trošku to, co bysme nazvali práskačstvím, to mi nepřijde úplně nejlepší,“ dodal bezpečnostní expert.