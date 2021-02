Koronavirus ONLINE: Jihoafrická mutace je v Česku, potvrdil rozbor. A Francie pošle 100 tisíc vakcín

„Já bych byla hrozně ráda, kdyby to (navýšení státního deficitu na 500 miliard korun) byla poslední novela zákona o státním rozpočtu v tomto roce, ale to má několik podmínek. Hlavně musíme snížit čísla nakažených a naočkovat co největší podíl populace. To jsou základní předpoklady pro to, abychom se navrátili k normálnímu ekonomickému životu,“ řekla v Epicentru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Jako nejbližší možný termín uvedla druhou polovinu letošního roku.