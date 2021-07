Koronavirus ONLINE: Děti zřejmě čeká úleva při cestování. A očkování v Česku zpomaluje

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Epidemie koronaviru v Česku zpomaluje. Za středu přibylo 195 případů. Počet aplikovaných dávek vakcín překročil v ČR 10 milionů, celkově tempo očkování zpomaluje. Vláda projedná návrh, aby děti od 6 do 12 let nemusely mít předvstupní test na covid, když se vracejí z dovolené z rizikových zemí. A Izrael jako první na světě nabídne třetí dávku vakcíny proti covidu-19 od společností Pfizer/BioNTech osobám starším 60 let. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.