Koronavirus ONLINE: Děti budou mít povinnou školu i na dálku. A 288 nových případů v Česku

Testy na covid-19 se musejí podle Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK) zlevnit. Jejich cena by se měla pohybovat kolem 500 korun. Nařízeno by také mělo být, aby testovaný dostal výsledek do 24 hodin, nikoliv do 48 hodin, jak je stanoveno nyní.

Hrazení testů cestovními kancelářemi (CK) klientům jedoucím do Řecka bude mít silný dopad na jejich ekonomiku. ČTK to dnes řekl místopředseda ACK Jan Papež. V úterý úhradu testů na koronavirus oznámila CK Alexandria, další CK volí příspěvek formou slevy na zájezd. Všem svým zákazníkům mířícím do Řecka testy zaplatí CK Fischer a Exim Tours, sdělili mluvčí kanceláří dnes ČTK.