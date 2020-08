Koronavirus ONLINE: Další velký růst případů v Česku. A cestovky s testy do Řecka tápou

Na Novém Zélandu se kvůli výskytu několika nových případů nákazy koronavirem po více než třech měsících možná zpozdí parlamentní volby plánované na 19. září. Premiérka Jacinda Ardernová oznámila, že rozpuštění parlamentu, což je bezpodmínečně nutný krok pro vyhlášení voleb, se neuskuteční ve středu, ale až v pondělí. O odkladu samotného hlasování se ještě nerozhodlo.

„Je ještě brzy na to, abychom dělali definitivní rozhodnutí, ale pokud to bude potřeba, můžeme být ohledně posunutí data voleb pružní,“ uvedla premiérka na tiskové konferenci s tím, že pro volby je možné vybrat náhradní termín kdykoli do 21. listopadu.

V úterý novozélandské úřady oznámily, že testy potvrdily nákazu u čtyř členů jedné rodiny z Aucklandu. Předtím země více než 100 dní žádný nový případ infekce neměla. Hygienici se nyní snaží zjistit, kde všude se nakažení lidé v poslední době pohybovali. Jisté je ale už to, že v poslední době nebyli v zahraničí.

Premiérka kvůli novým případům nařídila od středy na tři dny největší novozélandské město Auckland uzavřít. Lidé mají pokud možno zůstat doma a nechodit do práce ani do školy.