Volejte specialistům na duši už DNES: 7 profesionálů je tu pro vás na Horké lince

Jak dostat alkoholika do léčebny? Jaké kroky podniknout, když se chci léčit ze závislosti na drogách, počítačových hrát nebo na pití? Kam se obrátit, jak dlouho se čeká na termín a co musí absolvovat pacient v průběhu léčby? Emeritní primář Petr Popov je specialista na závislosti a dnes bude také odpovídat na otázky s touto tématikou. Odpoví vám i na to, co už je rizikové pití nebo co jsou to tak zvané legální drogy.