Koronavirus ONLINE: Britové zařadili ČR mezi rizikové země. Cestující čeká karanténa

Britská strana potvrdila záměr zařadit Česko mezi rizikové země. Na seznamu se bude nově nacházet společně se Švýcarskem a Jamajkou. Oznámil to dnes britský ministr dopravy Grant Shapps. Lidé, kteří do Británie přicestují z Česka po sobotních 05:00 SELČ, se tak budou muset na 14 dní sami izolovat. Mezi země, kam budou moci Britové ze zdravotního hlediska cestovat bezpečně, byla naopak vrácena Kuba. Karanténa pro cestující z rizikových zemí má zpomalit šíření koronavirové infekce.

Data shows we need to remove the Czech Republic, Jamaica and Switzerland from our list of #Coronavirus Travel Corridors to keep infection rates DOWN. If you arrive in the UK after 0400 Saturday from these destinations, you will need to self-isolate for 14 days.