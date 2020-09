Koronavirus ONLINE: Babiš nevyloučil nouzový stav. Praha zavře VŠ, roušky budou i na venkovních akcích

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil, že by v ČR mohl být znovu vyhlášen nouzový stav. Bylo by to v případě, kdy by Ministerstvo zdravotnictví potřebovalo některé opatření nad svou kompetenci.

„Je to otázka na ministra zdravotnictví, který musí zdůvodnit, zda opatření, která navrhuje, jsou v souladu se zákony. Aby se nestalo, že nějaké opatření, které udělá, bude s nimi v rozporu,“ uvedl Babiš. Dodal, že Vojtěch by měl s příslušným návrhem případně přijít na pondělní jednání vlády. Nouzový stav v Česku platil od 12. března do 17. května.