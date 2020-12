Koronavirus ONLINE: Antigenní testování Čechů bude už od středy, slibuje Babiš

Antigenní testování na covid-19 pro veřejnost chce vláda kvůli velkému zájmu lidí zahájit již od středy. V pondělí to vládě navrhne ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), řekl dnes ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Na facebooku předseda vlády uvedl, že by se potenciálně mohlo do testování zapojit 5200 praktických lékařů, 6000 zubařů a 9000 ambulantních specialistů. Navyšovat se také bude počet testů ve fakultních nemocnicích. Lidé se kromě webu budou moct hlásit přes své lékaře nebo přes linku 1221.