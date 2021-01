Koronavirus ONLINE: 9144 nakažených za den v ČR, vláda bude řešit vleky, Hamáček už řekl ne

Ještě jednou o PSU a tentokrát podrobněji. Co stojí za tím, že je index rizika druhý den na 68 bodech?

Zjednodušené reprodukční číslo, které udává kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, se mírně zvyšuje už desátý den v řadě. Postupně od 16. ledna vystoupalo z 0,68 až na 0,94. Když je číslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje. Bodově se nyní na hodnotě indexu podílí šesti body. Pokud je reprodukční číslo v rozmezí 0,8 až 0,9 je to za tři body, pokud stoupne nad hodnotu jedna a je do 1,1 přičítá se do skóre devět bodů.

Z dalších kritérií, ze kterých se index vypočítává, je 16 bodů za průměr nakažených na 100 000 obyvatel za dva týdny a za čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory rovněž 16 bodů. Podíl hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici, je v současné době ohodnocen 30 body. Všechny tyto ukazatele klesají.

Nejvyšší hodnoty dosáhl index PES na začátku roku, kdy se tři dny držel na 90 bodech ze sta. Od 14. ledna je skóre ve čtvrtém stupni, který je vymezen 61 až 75 body. V minulém týdnu dosahovalo skóre v pondělí a úterý 70 bodů, poté na tři dny stouplo na 73 bodů a od víkendu do tohoto pondělí bylo 69. V úterý ještě o bod kleslo.