Panna

Na konci měsíce jste odvádíte nadstandardní pracovní výkony a jste hvězdami firmy. Kolegové už myslí na to, jak vyrazí za zábavou, ale s vámi je to jiné. Nemáte zájem o to, zanechat po sobě do dalšího období resty. Chcete do něj vstoupit s čistým štítem.