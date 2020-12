Koronavirus ONLINE: 7590 nových případů v ČR, PES „vrčí“ u pětky a prezidenta trápí horečky

Ministr Blatný na tiskovce uvedl, že chce, aby bylo jasně patrné, co znamená výsledek antigenního testu. „Jestliže máme pozitivní výsledek testu, pak si musíme uvědomit, že tento pozitivní výsledek testu jasně znamená: Běžte domů, zůstaňte v izolaci,“ vzkázal. V opačném případě se popírá celý princip testování – z populace identifikovat zejména osoby, které nemají příznaky, a tudíž nevědomě rozšiřují infekci mezi ostatními.

„Oni to nedělají naschvál, nemohou za to, ale byli natolik odpovědní, že se šli otestovat, zjistili, že je to takto a právě kvůli tomu, že jsou zodpovědní, zůstanou potřebnou dobu v izolaci, nerozšíří onemocnění do vlastních rodin ani jinam. Ti, kteří by případně onemocněli, nebudou cizí lidé. Budou to zase jenom jejich příbuzní, jejich blízcí. Naši příbuzní a naši blízcí,“ varoval Blatný.

Blatný dál apeluje na lidi, aby se v případě pozitivního testu chovali zodpovědně a izolovali se. „Toto je způsob, jakým výhledově opět obnovit otevření restaurací, uhájit otevření obchodů a vrátit se zpátky k normálnímu životu ještě dříve, než bude k dispozici vakcína,“ podotkl.