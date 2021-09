Koronavirus ONLINE: 599 případů za úterý v Česku. A Čína chce darovat dvě miliardy vakcín

„Říkali nám, že umře, ale on vstal doslova z mrtvých.„ Tak začínají své vyprávění sestry Andrea a Veronika, kterým letos covid málem vzal tatínka Vráťu (67). Zákeřná nemoc mu zcela napadla plíce, ani lékaři už rodině nedávali šanci. Nakonec se ale stal doslova zázrak.

Život se celé Vráťově rodině změnil letos v únoru poté, co byl převezen do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. „Bylo to týden poté, co doma s maminkou zápasili s covid-19. Kromě nikterak závažného problému s dechem a kvůli problémům s chutí a pravidelnou stravou, pro diabetika zcela zásadní, zhubnul asi 10 kilo a cítil se velmi oslabený,“ vzpomíná dcera. Manželka mu nakonec zavolala sanitku a jel do nemocnice na vyšetření. To, co se dělo dál, ovšem všechny zaskočilo. Následující dny, týdny a měsíce se pro rodinu změnily v noční můru.

„O den později jsme se dozvěděly, že táta přijel pozdě, je ve velmi kritickém stavu a v ohrožení života. Rozjel se mu těžký zápal plic. Covid prý zcela napadl plíce a bude záležet, zda infekci zvládne a jakým způsobem se bude hojit napadená plicní tkáň,“ vzpomíná dcera.

„Umístily jsme tátu do státních i soukromých zdravotních zařízení, ale začal nám zase odcházet před očima. Proto jsme mu před měsícem našly nejlepší soukromou LDN, daly na ni dohromady 110 tisíc korun. Nyní se už pomalu zlepšuje, jednoho dne půjde na rehabilitační kliniku a pak snad domů. Přes to, že se snažíme hodně pracovat a zaplatit, co můžeme, naše možnosti i fyzické síly mají své limity,“ popsala dcera, která pro tatínka založila sbírku na dobročinné platformě Donio.

