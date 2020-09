Koronavirus ONLINE: 411 případů za neděli v Česku. A Havlíček i Petříček můžou zase úřadovat

Ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško dnes oznámil, že ještě tento týden začne očkováním dobrovolníků třetí fáze klinického testování Sputniku V. Západní odborníci ruským úřadům vyčítali zejména to, že před registrací preparátu nebyla provedena právě třetí fáze testů na velkém počtu dobrovolníků, v řádu desítek tisíc.

Podle Muraška by paralelně s třetí fází testů mělo v příštím týdnu začít první rozesílání vakcíny do ruských regionů. Ještě by nemělo jít o velké množství dávek, očkovány by měly být rizikové skupiny, především lékaři a učitelé.