Koronavirus ONLINE: 314 mrtvých v ČR, 8890 případů. U Dolu Darkov již 169 nakažených

„Já bych očekával, že to bude víc nemocnic, protože ta epidemiologická situace celostátní je zkrátka dobrá, v řadě regionů jsou prakticky nulové přírustky nových pozitivně vyšetřených pacientů na covid, a v takovéto situaci si nemyslím, že je úplně zdůvodnitelné, aby byly nějaké zásadní restrikce. Proto jsme přistoupili i k tomu poslednímu rozvolnění od 25. května,“

řekl ČT ministr zdravotnictví Adam Vojtěch k tomu, že řada nemocnic neumožní návštěvy, i když to bude od 25. května moci učinit.

„Určitě se jich budu ptát, proč nechtějí otevřít, tím spíše, že ty podmínky, které jsme nastavili, nejsou úplně nějak nesplnitelné. (...) Samozřejmě ta situace se může někde lišit, typicky aktuálně Moravskoslezský kraj, tam já tomu rozumím a je pravda, že v tomto kraji zkrátka ty nárůsty jsou, není to jen úplně Důl Darkov,“ podotkl s narážkou na dění kolem dolu OKD a již 169 nakažených horníků a lidí z jejich okolí. „Samozřejmě to závisí na vyhodnocení dané nemocnice, daného ředitele. Já tomu mohu rozumět, že se obávají, ale na druhou stranu my potřebujeme dostat i pacienty do nemocnic, a já se obávám, že pokud budeme držet restriktivní opatření, tak i samotní pacienti se budou bát chodit do nemocnic, budou to považovat za něco rizikového, a dneska už to skutečně rizikové není. Máme signály o tom, že někteří pacienti se obávají a pořád si nejsou jistí,“ varuje.

Podle ministra není důvod držet lidi v nemocnicích či léčebnách dlouhodobě nemocných, ani klienty v domovech pro seniory není nutné dál držet odříznuté od světa. „Pokud se rozhodnou, že návštěvy nepovolí, je to jejich zodpovědnost, ale měli by to umět zdůvodnit,“ dodal.