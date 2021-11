Koronavirus ONLINE: 25 864 případů za úterý. Až 19 pacientů převeze armáda z Brna do Prahy

Jihočeský hejtman a šéf Asociace krajů Martin Kuba (ODS) dnes na tiskové konferenci řekl, že delší prázdniny nevyřeší to, že jsou přetížené nemocnice. „Z mého pohledu je sice sympatická debata o tom, jestli mají být vánoční prázdniny o dva dny delší nebo o dva dny kratší, ale není to vůbec nic, co by v téhle chvíli vyřešilo, jak budou vypadat moravské anebo jihočeské nemocnice za týden. To je iracionální debata, která je z dlouhodobého kontextu asi zajímavá, ale neřeší problém, který dnes na Moravě mají,“ řekl Kuba.