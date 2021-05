Koronavirus ONLINE: 222 případů za sobotu v ČR. A restaurace bojují s náhlým otevřením

Dobré ráno, vítáme vás opět u online přenosu k pandemii koronaviru. Spojené státy se staly destinací očkovací turistiky. Do země se podle deníku The New York Times (NYT) v posledních týdnech vydávají mnozí bohatší obyvatelé Latinské Ameriky, aby využili místního přebytku covidových vakcín. Fenomén dál zvýrazňuje nerovné podmínky ve společnostech tváří v tvář koronaviru.