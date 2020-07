Koronavirus ONLINE: 14 924 případů v ČR. Do Prahy se vrací roušky, na Kutnohorsku končí

V Jihomoravském kraji je od začátku pandemie do dnešního dne 848 potvrzených případů nemoci covid-19. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Hygienici za týden evidují nárůst o 62 případů, před týdnem podle nich bylo 740 evidovaných nákaz a nyní to je 802. Podle nich se 645 lidí vyléčilo, 20 s nemocí zemřelo.