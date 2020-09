Koronavirus ONLINE: 1382 nových případů v ČR za den. A 200 nakažených v oblíbených lázních

Ministerstvo obrany zpřísnilo opatření pro své zaměstnance v boji s koronavirovou nákazou. S lidmi mimo úřad mají jednat pokud možno elektronicky či po telefonu, případné osobní jednání by měli zkrátit na co nejkratší dobu. Úřad by měl zároveň vytvořit oddělené pracovní skupiny, které se nebudou potkávat a v případě karantény tak zajistí další fungování ministerstva. Vyplývá to z opatření, které k pátku zavedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a státní tajemník ministerstva obrany Petr Vančura. ČTK ho sdělil mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Opatření se týká i armády.