Koronavirus ONLINE: 1108 nakažených za den v Česku, nejvíc od poloviny května

Zájem o volení z auta je ve Zlíně prozatím nulový. Lidé ze Zlínska, kteří jsou kvůli koronaviru v karanténě nebo izolaci, mají od 08:00 možnost odevzdávat své hlasy ve sněmovních volbách na parkovišti v někdejším Baťově továrním areálu. Za první půlhodinu od otevření drive-in volebního stanoviště tam žádný volič nepřijel, zjistila na místě ČTK.

Na stanovišti je připraven stan, který postavili a střeží vojáci a k němuž mohou vozidla přijíždět. O řádný průběh voleb se stará tříčlenná hlasovací komise složená z pracovnic krajského úřadu. „Mají obleky, štíty, rukavice, respirátory a dezinfekci,“ řekla dnes ČTK vedoucí oddělení organizačních činností a neziskového sektoru odboru kanceláře hejtmana Pavlína Nováková.

Pracovnice kontrolují, zda se může člověk voleb na drive-in stanovišti zúčastnit. „Podle zákona musí volič prokázat to, že je nemocný, určitým dokladem. Buď je to doklad, který má v 'esemesce', to znamená třeba (aplikace) Tečka, nebo má informaci z krajské hygienické stanice o nařízené karanténě. A nebo má opravdu papír od lékaře, popřípadě taky opět od krajské hygienické stanice, že je v izolaci, že má nařízenou nemocenskou,“ uvedla Nováková. Volit podle ní mohou i lidé, kteří prokáží, že jsou po návratu ze zahraničí v samoizolaci.