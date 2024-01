Pomozme opuštěným zvířatům, vyzývají Kubišová a Ztracený. Sbírka pomůže útulkům a spolkům

Sbírku, ve které se zatím podařilo nashromáždit přes 125 000 korun od zhruba 200 dárců, podpořila společnost Pučálka, s. r. o., Prémiová krmiva Marp a další potřeby, které vyrábí, dodá do vybraných útulků pouze za nákupní cenu. Sbírku navíc navýší o 20 procent. Marta Kubišová a Marek Ztracený pak vyberou spolu s redaktorkami Blesk Tlapek útulky a spolky, do kterých vybraná pomoc poputuje. Osobně ji tam také odvezou.

Marta Kubišová a Marek Ztracený podpořili sbírku na Donio. | Tonda Tran

Být u toho

Oba iniciátoři sbírky si uvědomují, jak těžké je v této době financovat provoz útulků a spolků s dočasnými péčemi. „Už třetí rok jsem patronkou Blesk Tlapek a nemůžu si to vynachválit. Když jsem se dozvěděla o Vánočním zázraku Blesku, tak jsem si moc přála být u toho! Už loni jsme odváželi psí krmivo do spolku Psí senioři v nouzi,“ řekla Marta, která je symbolem pomoci opuštěným a týraným zvířatům.

Je to radost

Podobně to cítí i Marek Ztracený, který si velmi pečlivě vybírá, s jakými projekty spojí svoje jméno. „Být opět u toho je radost. Tento projekt dává velký smysl. Zapojit se nejen přímo finančně, ale i svou podporou je to nejmenší, co mohu udělat, a dělám to rád,“ řekl Marek, který podobnou sbírku inicioval už v minulosti.

I padesátka pomůže

Sbírka je určena všem, komu není osud opuštěných a týraných zvířat lhostejný. „Zapojte se. I padesátikoruna je pro nás velký dar a já vám za něj předem moc děkuji,“ vzkázala Marta Kubišová. „Ano, doba není lehká, ale u tohoto projektu vím, že každá koruna, kterou pošlete, půjde na správné místo. Díky za jakoukoliv zaslanou částku. Žádná není malá,“ uzavřel Marek Ztracený.

Marta Kubišová a Marek Ztracený už dříve nadělovali spolu s Blesk tlapkami ve spolku Psí senioři v nouzi. | Tonda Tran

Jak pomoci?

Sbírka vznikla v rámci projektu Vánoční zázrak Blesku, který pomáhal lidem v nouzi. Protože ale zvířata potřebují podporu po celý rok, pokračuje sbírka pro útulky dál. Všichni, kdo by se do ní chtěli ještě zapojit, a přispět tak na krmení opuštěných a týraných psů a kočiček v útulcích a dočasných péčích, mohou zde: https://www.donio.cz/blesk-tlapky

Milé vzkazy

Sbírku oceňují i ti,kdo se do ní už zapojili a na opuštěné psy a kočy přispěli. K částkám, které poslali, připojují milé vzkazy: Jana: „Děkuji Martě a Markovi za to, co dělají. Mají srdce na pravém místě.“ Jarka: „Ať se mají všechna zvířátka dobře.“ Zdena: „Dík všem organizátorům i dárcům. Zvířata nás potřebují.“ Eva H.: „Děkuji všem, kteří umí dát lásku opuštěným tvorečkům.“ Irena: „Všem zvířátkům lepší rok 2024.“

Marta Kubišová a Marek Ztracený s reportérkami Blesk tlapkami a zástupkyní spolku Psí senioři v nouzi, kde už v minulosti společně nadělovali | Tonda Tran

Den zvířat

Blesk Tlapky podporují i další projekty, které přináší peníze opuštěným zvířatům. Více než 3 miliony se podařilo vybrat ve sbírce Den zvířat, kterou organizuje spolek Běhejme a pomáhejme útulkům. „Letos lidé darovali neuvěřitelných 3 163 295 korun. Peníze rozdělíme stejným dílem do 130 útulků. Jsou to útulky starající se o psy, kočky, týrané koně a hospodářská zvířata, fretky nebo holuby," řekl Blesk tlapkám zakladatel spolku Petr Sokolík s tím, že tuto sbírku podpořilo tradičně i mnoho známých tváří.