Tipy na víkend: Blik Blik v dole! Mystický Blavicon a pojďte si zaběhat
Víkend 11. a 12. dubna bude polojasný s teplotami kolem 10 stupňů. Není proto důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
Pojďte si dát do těla
*Praha - Urban Challenge se opět vrací do areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. Závodníci budou muset zdolat překážky v prostředí, kde se setkávají historické budovy, rozlehlé parky a tajuplná zákoutí. Připraveno je několik tras včetně nočního, dětského či rodinného běhu.
*Mníšek pod Brdy – v sobotu mezi 6 až 11 hodinou se z náměstí můžete vydat na tradiční pochod Středočeská šedesátka. Jsou na výběr trasy od 9 až do 60 km.
*Kutná Hora – Město o víkendu ožije závodem Gladiator Race. Poběží se hned několik typů závodů a vypsáno je mnoho kategorií.
*Plzeň – Půlmaraton se poběží i v Plzni. Start je v Areálu Škodaland. Trasa závodu je poměrně náročná, jsou proto připraveny i kratší tratě a tratě pro děti.
*Pardubice - Pardubický vinařský půlmaraton odstartuje v sobotu ve 14 hodin na Smetanově náměstí, cíl je na Pernštýnském náměstí. Limit na uběhnutí jsou tři hodiny. Celé odpoledne je připraven bohatý program.
*Ostrava - Night Run Ostrava je největší tradiční běžeckou událostí v Ostravě. Každý rok startuje okolo 1500 běžců ve všech kategoriích. Start je v sobotu od 15 hodin na Masarykově náměstí.
Veletrh pro zvířátka
Veletrh chovatelských potřeb For Pets se koná do neděle na výstavišti PVA Expo Praha. Na největším setkání milovníků zvířat budou například i alpaky, hadi či 700 výstavních psů. Zastoupeny budou ale i kočky, hlodavci, exoti a další druhy zvířat. Součástí je bohatý doprovodný program, mnoho workshopů či soutěží.
Harleye zahajují
Tradiční akce zahájení sezony Harley-Davidson v Poděbradech, při kterém se sejde až 500 majitelů nablýskaných motorek, se koná v sobotu. Na náměstí dorazí za doprovodu policistů mezi polednem a půl jednou. Výstavní stroje budou mít přístup na kolonádu. Ostatním motocyklům jsou vyhrazeny prostory na náměstí a tři parkoviště v centru města – u zámku, na náměstí 5. května a vedle nádraží.
Blik Blik v podzemí
Unikátním prostředí kaolinového dolu v Nevřeni u Plzně nabízí od pátku do neděle imaginární světelný svět inspirovaný tématem „Vesmír v podzemí“. Na trase dlouhé zhruba 700 metrů jsou připraveny jedinečné videomappingy a světelné instalace jako dozvuk nedávného plzeňského festivalu Blik Blik.
Blavicon
Blavicon je setkání milovníků kultury se středověkou a zaklínačskou tematikou. V Housově mlýnu v Táboře jsou připraveny tajemné příběhy, hry, přednášky, cosplay, ukázky řemesel, show se zvířaty, šermíři a rytíři v soubojích, metání sekerou, lukostřelba a další nejen středověké aktivity. Akce se tu koná od čtvrtka do neděle.
Ušlechtilé micky
Mezinárodní výstava ušlechtilých koček se koná celý víkend v Hradci Králové. K vidění budou jak dospělé kočky, tak i koťátka velkého množství kočičích plemen.
Sporťáky v zahradách
V kouzelné atmosféře zahrad zámečku Hochperk v Břasech se představí legendární sportovní vozy 70. až 90. let minulého století. Na jednom místě uvidíte 12 legendárních vozů, které se nesmazatelně zapsaly do historie sportovních automobilů.
Body Worlds
Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit už jen do neděle 12. dubna.
Motýlí krása
Do Prahy opět doputuje přes 5000 kukel motýlů z různých tropických oblastí, které pro Botanickou zahradu v Praze - Troji zajišťuje motýlí farma ve Stratfordu nad Avonou. Letošní téma odhalí různorodé evoluční strategie a způsoby adaptace. Součástí oblíbené výstavy bude i interaktivní expozice Tajemství motýlího života ve výstavním sále v Ornamentální zahradě, která nabídne zcela nový pohled na jedinečný motýlí svět. Do skleníků můžete zavítat do 17. května.
Matějská pouť
Nejstarší pouť ve střední Evropě – Matějská se opět točí v areálu Výstaviště v Praze 7 se můžete pobavit na nejrůznějších atrakcích, pojíst pouťové speciality a hlavně se dobře pobavit a to do 19. dubna. Letos kromě mnoha tradičních zábav nabídne i tři nové velké zahraniční atrakce. Více čtěte ZDE
Prezidentské dary
Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.
Do metropole připlul Titanic
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE
Cesta kolem světa
Prožít příběh Philease Fogga, který procestoval svět za 80 dní, můžete v interaktivní zážitkové expozici na Chvalském zámku v Praze 9. Příběh výstavy je inspirovaný legendární knížkou Julese Verna. I návštěvník se tak vydá na dobrodružné putování napříč kontinenty, během něhož je čeká celkem devět tematických zastavení, které symbolizují různé kouty světa. Na jednotlivých stanovištích se řeší úkoly a hádanky, návštěvníci získávají indicie k dalšímu pokračování cesty. Zavítat sem můžete do 4. října.
Nové muzeum Čtyřlístku
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
Medvědí stezka
U Stezky korunami stromů v Jánských Lázních se otevřel výběh, ve kterém našli domov medvědi hnědí. Do Krkonoš se tak medvědi vrací po 300 letech. Jde o sourozence z košické zoo Michala a Alici. Posláním Medvědí stezky je především možnost pozorování huňáčů v jejich přirozeném prostředí.
Kult svatých těl
Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE
MegaBrouci
Svět hmyzu v každém jeho detailu můžete vidět na Výstavišti v Českých Budějovicích. Unikátní výstava tu představuje mnohametrové modely nejrůznějších brouků. Autor Michal Olšiak tvořil exponáty se svým týmem deset let a každý je zhotoven do nejmenšího detailu, který běžnému oku uniká. Zavítat sem můžete už jen do neděle 12. dubna.
Svět Pata a Mata
Interaktivní výstava dvou kutilů Pata a Mata, pro které neexistuje žádná překážka, vás vtáhne do známých příběhů a nabídne spoustu zábavy, tvoření i objevování pro děti i dospělé. Těšit se můžete na originální scény a loutky, animační dílnu, herní zónu i fotokoutek. Stačí zavítat do 1. května do Regionálního muzea v Chrudimi.
Lego retro
Pestrá přehlídka desítek originálních exponátů a tematickou expozici ucelených továrních setů ze 70. – 90. let 20. století, které připomenou zlatou éru legendární stavebnice Lego uvidíte na zámku v Moravské Třebové. Nechybí klasické řady, oblíbené motivy vesmíru, hradů , pirátů, života pod vodou či westernu. Obdivovat můžete také precizní vozidla edic Model Team a Technic, půvabný svět Belville i pohádkový Fabuland. Zavítat sem můžete do 13. dubna.
Hurvínek a Kašpárek slaví
Na 200 tradičních loutek uvidíte v Muzeu luhačovického Zálesí na výstavě Kašpárek s Hurvínkem oslavují. Slaví totiž 10 let od zápisu loutkového divadla do dědictví UNESCO a za také 100 let od vzniku loutky Hurvínka. Součástí výstavy je i interaktivní herna, kde si děti vyzkouší třeba vodění loutek. Zavítat sem můžete až do konce roku. Za Hurvínkem, Špejblem, Máničkou a Žerykem se můžete do konce května vydat i na hrad ve Strakonicích.
Historie československých hraček
Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.
60 let Večerníčku
Pavilon H Výstaviště Brno se proměnil v pohádkovou krajinu a představuje průřez pohádek před spaním pro nejmenší. Večerníček totiž slaví 60 let a na interaktivní výstavě plné známých kulis, kostýmů, animací, postav v životní velikosti a dalších exponátů se potkáte třeba s Krtečkem, Křemílkem a Vochomůrkou, Machem a Šebestovou, Dášeňkou, Cipískem a mnoha dalšími. Výstava tu potrvá do konce dubna.
Harry Potter v Brně
Na milovníky Harry Pottera čeká výstava v brněnském Letohrádku Mitrovských. K vidění budou kultovní předměty a přesné repliky z nejúspěšnější filmové ságy všech dob, čarodějnická kolej, jídelna či přípravna lektvarů. Nechybí velké množství oficiálních sběratelských edic - figurky, rekvizity, kostýmy, modely i plakáty. Svět Harryho Pottera potrvá až do 26. dubna. Více čtěte ZDE
Brno policejní
Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.
Klenoty na dosah
Mistrovské detailní repliky českých korunovačních klenotů, vytvořené světově uznávaným šperkařem Jiřím Urbanem uvidíte v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. Obdivovat můžete kompletní soupravu korunovačních předmětů včetně středověkého žezla a jablka Karla IV. i Svatováclavského meče. Výstava představí také osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími. Zavítat sem můžete do 26. dubna. Více čtěte ZDE