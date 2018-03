„Vyhodili ho dveřmi, vrátil se oknem,“ píší o Rodově snaze získat dotace slovenští novináři. Jeho společnost Agrokomplex, kterou v současné době vlastní Rodovy dcery, v roce 2010 požádala o státní dotaci v hodnotě 37 milionů korun, tu ale od vlády nedostala. Premiérkou byla v tu dobu Iveta Radičová.

Zamítnutá žádost byla rázem schválená

Poté, co se moci chopila Ficova strana a ministrem zemědělství se stal Ľubomír Jahnátek ze Smeru, se situace zcela změnila. Původně zamítnutou žádost pak Zemědělská platební agentura (PPA) bez problémů schválila. Roda se mohl pustit do výstavby malé elektrárny s výkonem do 1 MW.

Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vladimíra Machalíka Roda v roce 2010 dotace nedostal kvůli tomu, že nepředložil všechny potřebné dokumenty.

O dva roky později požádala firma Agrokomplex o dotace znovu, měly jít na financování bioplynárny ve městě Humenné. Tentokrát mu PPA vyhověla. „Po přezkoumání všech dokumentů v souladu se zákonem 528/2008 PPA přehodnotila své původní rozhodnutí o neschválení žádosti o poskytnutí nevratného finančního příspěvku,“ uvedl Machalík.

Exministr nechápe, kde se zrodila změna

Tohle stanovisko se ale nezdá bývalému ministru zemědělství Zsoltovi Simonovi, který mluví o možném porušení zákona. „Agrokomplex podal neúplnou žádost. Při podání žádosti musí každá společnost deklarovat, že má v pořádku veškerou dokumentaci. Nevidím tedy důvod, proč by dva roky po doplnění žádosti měla dotace dostat,“ řekl Simon.

Novináři ze serveru Aktuality.sk požádali o rozhovor exministra Jahnátka, chtěli znát jeho vyjádření k Rodovu případu. Jahnátek je ale odmítl, nyní stojí v čele Regulačního ústavu pro síťová odvětví. Současné ministerstvo zemědělství tvrdí, že při schvalování dotace zákon porušen nebyl. Machalík zároveň upozornil na to, že Roda nakonec žádné finance z veřejných zdrojů nedostal.

PPA v lednu 2018 zjistila určité nesrovnalosti a odmítla mu peníze vyplatit. Ministerstvo neposkytlo žádný další komentář, není tedy jasné, co se PPA nezdálo. Agrokomplex na PPA podal minulý týden žalobu, důvodem je právě zastavení financování jejich projektu.

Vadala obcházel zákony opakovaně

Také italský podnikatel Vadala, který je v současnosti ve vazbě kvůli podezření z obchodování s drogami, se pokusil několikrát obejít zákony. To naznačoval i Kuciak ve svém článku, kde psal, že Ital na své podnikání žádal více peněz, než mohl skutečně upotřebit. Jedná se o firmu BIO-FINIŠ, s.r.o. z malé obce Zbudská Belá u města Medzilaborce. Ta v letech 2004–2008 získala z Evropských fondů přes 147 milionů korun, mělo se jednat o „peníze na přímou podporu a vyrovnávací příspěvek pro znevýhodněné oblasti“. Finance jí přidělila PPA.

Antonina Vadalu zmínil zavražděný novinář Ján Kuciak ve svém nedokončeném článku. | Facebook

V roce 2008 do BIO-FINIŠ, s.r.o. nastoupil Vadala a začal žádat o další příspěvky. Žadatelem o peníze nemusí být vlastník půdy nebo firmy, ale musí dokázat, že se o půdu stará – pleje ji a dál zušlechťuje. Finance jsou následně rozdělovány podle toho, kolik hektarů obhospodařuje. Dále platí, že o příspěvek na jeden díl půdy může žádat pouze jeden člověk. BIO-FINIŠ, s.r.o. to po Vadalově příchodu několikrát porušila. Žádala o příspěvek na větší pozemek a žádost podal Vadala i majitel firmy.

Ukázalo se, že od Vadalova nástupu dostávala firma devětkrát větší podporu, než byly její pozemky. PPA si toho všimla již v roce 2009, ale předpokládala, že jde o omyl a ne snahu o podvod. Agentura vyzvala majitele společnosti, aby údaj opravil. Vadala a vlastník BIO-FINIŠe František Demek trvali na tom, že obstarávají 598 hektarů. Na podzim roku 2009 pozemky změřili kontroloři a prokázali, že jsou menší. Navíc je podnikatelé nechali ležet ladem, tudíž nemají na příspěvek nárok. Hodnota pozemku byla podle nich nulová, PPA se rozhodla firmě příspěvky sebrat.

Vadala ale PPA zažaloval, případ se dokonce dostal před Nejvyšší soud, ten dal ale za pravdu agentuře. Firma BIO-FINIŠ se postupem času sloučila s žilinskou společností REKORD, s.r.o. Italský podnikatel se ale nevzdal a po čase se objevila firma BIO-FINIŠ-PLUS, s.r.o., která sice žádné příspěvky nepobírá, ale její majitelkou je Magdaléna Demková, manželka majitele BIO-FINIŠe. „Naše současná firma nemá s BIO-FINIŠem nic společného,“ řekla Demková, na otázku společného podnikání s Vadalou ale neodpověděla.