Blíží se Mikuláš. Znáte jeho původ a tradici?

Brzy uslyšíte řinčet čertovské řetězy a na vaše dveře zaklepe Mikuláš. Je to znamením toho, že se pomalu blíží Vánoce a konec roku. Víte, ale kdo to byl Svatý Mikuláš? A proč ho doprovází čert a anděl, který vždy obdaruje hodné děti nějakou dobrotou? Poznejte tradici Mikuláše a zjistěte, kdo je to Krampus.