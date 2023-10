Elen (70) a Hana (63) uzavřely registrované partnerství: Neměly jsme na výběr. Co vzkazují Fialovi?

Elen (70) a Hana (63) tvoří pár už 13 let a teprve letos v létě uzavřely na radnici v Liberci registrované partnerství. Jak se svěřily Blesk Zprávám, jejich práva jsou sice menší než kdyby uzavřely manželství, ale neměly příliš na výběr. Přály si obřad se vším všudy a vzhledem ke svému věku také právo na informace o zdravotním stavu. Dále popsaly, jak žily LGBT+ lidé za socialismu, kdy většina lidí svou orientaci tajila. Zároveň poslaly vzkaz premiérovi Petru Fialovi (ODS).

S Elen a Hanou se scházíme u novorenesanční radnice v Liberci. Obě ženy nadšeně popisují, jak tu v létě zpečetily svůj svazek, za přítomnosti svých rodin, dětí a vnoučat.

„My jsme se koukaly na záznam svatby našich dcer a Hanka řekla: A co kdybych tě požádala o ruku,“ vypráví Elen s úsměvem. Pak si začaly zjišťovat, jaké jsou možnosti. „Práva u registrovaného partnerství jsou oproti klasickému manželství osekaná, ale vzhledem k našemu věku jsme si řekly „lepší něco než nic“, dodává Elen.

Registrace kvůli zdravotnímu stavu

Potřebu jejich svazek zlegalitovat pocítily už během pandemie, kdy Elen prodělala velmi těžký covid - 19. „Také jsem byla párkrát v nemocnici, ztrácela jsem stabilitu, naštěstí jsem neměla mozkovou mrtvici. Než mi zjistili, co mi je, Hanka za mnou chodila a to jí řekli pouze přibližně, že mi nic vážného není, ale bližší kontakt od lékařů tam příliš nebyl,“ popisuje Elen a dodává: „U nás nehrozí, že by nás někdo vydědil, ale potřebujeme, aby ta druhá mohla přebrat např. důchod.“

„Jenže u klasického manželství, pokud jeden z manželů zemře, druhý automaticky získává právo na nájemní bydlení. Vím o případu, kdy jedna z partnerek zemřela a druhá skončila na ulici. Stejně tak jsem slyšela o ženě, která náhle zemřela a s partnerkou spolu vychovávaly děti z jejího předchozího svazku, jenže po její smrti neměla její přítelkyně na děti žádné právo a to je vychovávala jako vlastní,“ doplňuje Hana k právům, které u registrovaného partnerství nejsou.

Mezitím obě ukazují, kde v červeno-bílých šatech pozóvaly po obřadu fotografům a dodávají, že sice nemohly mít svědky, jako u klasického obřadu, ale ony si zařídily vše tak, aby to vypadalo jako “normální„ svatba - tedy i svatební pochod. Zaměstnankyně radnice jim v tom prý vyšla vstříc.

Podle nich má sice registrované partnerství řadu nedostatků, ale obřad si obě velmi užily. „Máme nyní pocit, že jsme si ještě blížší“, shodují se.

Elen: Tápala jsem v sobě

Obě ženy žily za socialismu, kdy většina lidí svou orientaci, nejen kvůli režimu, tajila. Obě se vdaly, měly potomky, jak se od žen tradičně očekávalo. Jen každá měla svůj coming out trochu jiný.

„Já se vdala v 21 letech, měli jsme dvě děti. Teprve po třicítce, jakýmsi osudovým zásahem, jsem poznala ženu, sice mladší, ale můj život se obrátil vzhůru nohama. No a od té doby se bez mužů obejdu,“ vypráví Hana s lehkým úsměvem. Se svou bývalou partnerkou žila 7 let a vychovávaly spolu její dvě děti. „Braly mě skutečně jako druhou matku,“ říká Hana s tím, že s jedním ze synů své bývalé přítelkyně má stále skvělé vztahy a stále se s ním vídá, dokonce ji vedl i k oltáři.

„Já jsem tak nějak tušila odjakživa, že se mi líbí ženy. Už ve škole se mi líbily učitelky. Jen jsem v sobě tápala,“ říká Elen. Má ještě sestru - dvojče. Ta má podle ní většinovou orientaci. „Rodiče nás obě hnaly do svatby, dvě holky, šup z domu. Měla jsem spoustu nápadníků,“ začíná s vypravováním energická Elen a Hana jí hned přeruší: „Ji chce každý - muži, ženy...“

Elen to se smíchem potvrdí, ale pak zvážní. Sice ji chtěl každý, ona však toužila po trvalém vztahu. Jenže její zkušenost s manželstvím nebyla jednoduchá. „Hodně pil, byl na mě surový. Oddechla jsem si vždy, když odjel z města,“ popisuje léta v manželství. V té době poznala také svého kamaráda - gaye. „Už bohužel nežije, ale ten mi řekl, že proti svým citům a přirozenosti nemohu bojovat, a že mě seznámí se ženami,“ dodala Elen.

Tajné kluby za socialismu

Dnešní generace se velmi často ptá, jak se vlastně LGBT+ lidé scházeli za komunismu, když neexistoval internet.

„Zkrátka mě můj kamarád pozval k sobě domů, kde byli gayové, lesby i transgender lidé. Scházeli jsme se samozřejmě tajně, v bytech, měli jsme také vlastní kluby, kam jsme chodili tančit, seznamovat se. Dnes už takové kluby nejsou, kde si můžeme svobodně zatančit v páru, aniž by na nás lidé divně koukali a na klasické diskotéky už nemáme věk,“ přibližuje Elen tuto dobu.

„Nebyla jsem příliš jen na ty krátkodobé, přechodné vztahy, toužila jsem po životní partnerce,“ přiznává znovu a pak dodá, že potlačila své skutečné touhy a věnovala se hlavně dětem a svým koníčkům.

Svému okolí obě odhalily odlišnou orientaci až později a reakce byla stejná.

„Když bylo mé dceři 15, svěřila jsem se jí, že jsem na ženy. A ona řekla: mami, já už to dávno vím,“ odpovídá Hana.

Elen zase bydlela u své neteře kvůli práci, když k nim přišla na návštěvu její dcera. „Holky se začaly bavit o gayích a lesbách a já začala plakat a řekla jsem, že vím, že někteří lidé to odsuzují a že jim musím něco říct. A moje dcera mě uklidnila slovy: Mami, já už to dávno vím,“ popisuje podobnou zkušenost Elen.

Seznámení s životní láskou

Pak přišla revoluce a vše se začalo rozvolňovat a o LGBT + lidech se začalo více hovořit. Elen si tehdy dala inzerát na Lidé.cz. A ozvala se jí Hana. Daly si schůzku v Praze, tehdy ještě každá bydlela v jiném městě. A okamžitě si padly do noty.

„Je to moje první a osudová žena,“ hovoří láskyplně Elen o své partnerce. S ní našla své životní štěstí. Obě říkají, že kdyby mohly, svatební obřad si zopakují, ale už se všemi právy. A přály by to tak i současné i příští generaci gayů a leseb.

„Kluci - gayové nám říkali, že jsme to vzali hopem, a nechali se registrovat, ale my říkáme, že máme zkrátka svůj věk a nevíme, zda se manželství pro všechny dočkáme,“ myslí si Elen.

„Pane premiére, žijeme jako jiní lidé!“

Vzkaz mají obě ženy zejména pro premiéra Petra Fialu (ODS). Ten v minulých týdnech obdržel otevřený dopis s výzvou od 66 firem v Česku, které žádají o podporu přijetí zákona o manželství pro všechny. V dopise uvedly, že nerovné podmínky pro LGBT+ lidi znamenají pro zaměstnavatele náklady a pro společnost miliardové ekonomické ztráty. Pod výzvu se podepsaly vedle telekomunikačních a počítačových společností také kosmetické, potravinářské, přepravní či poradenské firmy, některé banky a pivovary i automobilka Škoda Auto. V těchto dnesch se k nim přidali i představitelé českých divadel a otevřený dopis podepsalo 25 uměleckých šéfů a šéfek souborů v Praze, Brně i dalších městech.

„Žijeme jako jiní lidé. Máme stejné city, milujeme jedna druhou, tak jako muž se ženou a vedeme naprosto normální život. Rády cestujeme, fotíme. Rádi bychom, aby se pan premiér zamyslel. Nejsme nemocní, jsme naprosto normální,“ vzkazuje Fialovi Elen.

„Hodně politiků se odvolává na Boha a křesťanství. Ale já měla známou, která byla věřící a ta mi řekla, že kdyby Bůh nechtěl, tak mě takovou nestvoří, takže to není nic proti Bohu,“ doplňuje Hana.

Láska je vždy stejná

Obě se shodují, že je okolí přijímá takové, jaké jsou. S negativními reakcemi se setkávaly velmi málo.

Jako maminky a babičky by rády apelovaly na rodiče, jejichž dítě se svěří, že má odlišnou orientaci.

„Neberte to tak, že je vaše dítě divné nebo nemocné. Podpořte jej, aby našli životního partnera či partnerku, svou lásku a žili šťastný život. Láska je vždy stejná. Pokud se zatvrdíte, bude vaše dítě trpět a to určitě nechcete,“ uzavírají obě ženy.

Projednávání manželství pro všechny v listopadu?

ČR uzákonila registrované partnerství v červenci 2006. LGBT + lidé považují registrované partnerství za nedostatečné. Parlament začal v listopadu 2018, následně opět v červnu 2022 v novém složení projednávat novelu, která měla manželství lidem stejného pohlaví umožnit. Letos koncem června dala Sněmovna sňatkům stejnopohlavních párů šanci. Poslanecká novela občanského zákoníku odolala návrhům odpůrců na zamítnutí i vrácení předkladatelům k přepracování, což se obecně chápe jako mírnější způsob zamítnutí. Návrh je ve Sněmovně před druhým čtením, které se uskuteční nejdříve v listopadu. Současně zákonodárci jednají i o protinávrhu na ústavním uzákonění manželství jen jako svazku muže a ženy.