V polské metropoli v pátek odhalili Havlovi pamětní desku. Podstavec s pamětní deskou se nachází v parčíku Václava Havla na křižovatce u českého velvyslanectví v polské Varšavě. Na desce je Havlův výrok: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. Desku odhalili český velvyslanec Jakub Dürr a zástupce primátora Tomasz Bratek.

„Měl jsem příležitost hovořit s Havlem oficiálně, ale i napůl soukromě a zaujala mě jeho bezprostřednost. To, že je velmi moudrý člověk, jsem se dozvěděl, když jsem četl to, co napsal. To, že byl nesmírně odvážný, jsem věděl, protože jsem sledoval to, co se dělo s Havlem a Chartou 77. Působit takto v Československu a organizovat druhé lidi vyžadovalo větší odvahu než tady v Polsku. Ale nevěděl jsem, že je tak vřelý, milý a sympatický, dá se říci normální člověk. Takový obraz mám v očích dodnes,“ řekl během slavnosti místopředseda Senátu Bogdan Borusewicz, který sám v komunistickém Polsku působil v disentu a patřil k zakladatelům protikomunistického hnutí Solidarita.