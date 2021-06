Lidé zasažení tornádem by do 14 dnů měli ze sbírek pořádaných devíti organizacemi a nadacemi dostat 150.000 korun. Poměrnou částku dostanou i obce. Lidé na zmírnění následků čtvrteční bouře, jež zasáhla nejvíce jižní Moravu, věnovali už kolem 850 milionů korun. Je to už více než při záplavách v roce 1997. Tehdy lidé věnovali téměř 800 milionů. Na koordinovaném postupu a rozdělování peněz tak, aby bylo spravedlivé a transparentní, se dnes dohodli organizátoři sbírek. Peníze v první fázi poslouží na opravy poničených domů a zajištění základních potřeb, řekla dnes ČTK za Nadaci Via Hana Sedláková.