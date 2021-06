Takhle na zesnulou učitelku, která je nejspíše sedmou obětí ničivého tornáda, vzpomínají její studenti.

„Velmi nekonformní a inspirující pedagog. Mám takový dojem, že kdyby věděla, jak zemře, dost by ji to pobavilo. Tornádo. V Hodoníně….R.I.P.,“ napsala na Twitteru Zuzana. Ztráta učitelky zasáhla celou řadu jejích bývalých i současných studentů. „Měl jsem rád její hodiny zeměpisu a díky ní z něj maturoval,“ píše Michal. „Nezapomenutelná, jedinečná, příklad toho, jak se to má dělat...ona byla jedním z důvodů, proč jsem vystudovala geografii na UK, její nadšení a přístup byly unikátní,“ smutní Majka.