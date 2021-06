Zeman se podle svých slov bude přimlouvat za to, aby byla co nejštědřejší, nejvelkorysejší dotace všem postiženým obcím.

„Víte, já nejsem přítel dotací, řada z nich je zbytečná a plýtvavá, ale v tomto konkrétném případě budu jako prezident republiky u paní ministryně bojovat za to, aby tato dotace zde nejenom byla, ale aby byla opravdu velkorysá. Myslím si, že ten rámec by měl být takový, a teď bych se zeptal, do jaké míry do toho mohou zasáhnout i pojišťovny, protože auta máte pojištěna povinně a budovy jsou pojišťovány taky. Ale to pojištění samozřejmě nestačí. Takže ten rámec by měl být určitě nad výší pojištění,“ řekl prezident republiky.